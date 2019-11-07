СМИ сообщили о задержании в Австрии экс-замглавы Минкульта Мазо

Полиция Испании сообщила о задержании в Вене бывшего высокопоставленного сотрудника Министерства культуры России по подозрению в отмывании денег, а в испанском регионе Коста-дель-Соль были задержаны его бывшая жена и сын. Все они граждане России. Отмечается, что также был задержан испанский адвокат.

Имя чиновника не называется, однако источник ТАСС сообщает, что речь идет о бывшем директоре департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борисе Мазо и членах его семьи. Эту информацию подтверждают и источники «Интерфакса».

«РИА Новости» сообщили, что в прокуратуре Вены им подтвердили задержание бывшего высокопоставленного чиновника Минкульта, но имя задержанного не назвали. Представительница прокуратуры добавила, что в случае ареста решение о выдаче российского экс-чиновника Испании примет земельный суд Вены по уголовным делам.

По данным испанской полиции, задержанные купили «роскошную недвижимость» в Марбелье за €4 млн, предположительно на деньги от налоговых и коррупционных преступлений, совершенных в России. Испанская полиция уточняет, что недвижимость класса люкс была приобретена в 2015 году на деньги, переведенные с банковского счета в Швейцарии. «В одном из судебных разбирательств в России он обвиняется, в сговоре с другими людьми, в растрате около $7,2 млн государственных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа в Санкт-Петербурге»,— говорится в сообщении полиции.

Адвокат Бориса Мазо Владислав Мусияка сообщил «РИА Новости», что его клиент не задержан, а доставлен полицейскими Австрии на допрос. По словам адвоката, в СКР знают, где экс-чиновник находится, и при необходимости могли с ним связаться. В разговоре с “Ъ FM” господин Мусияка сообщил, что опасений по поводу задержания у Бориса Мазо не было. «Вопрос экстрадиции рассматривается австрийским судом по запросу Генеральной прокуратуры. Но конца этому процессу пока не видно, а с чем сегодняшний визит — доставка его в полицию — связана, я не знаю. Это будет понятно завтра»,— заключил адвокат.

Напомним, дело о хищениях при реставрации и строительстве объектов Эрмитажа было возбуждено СКР в мае 2018 года. По материалам дела, на возведение дополнительного фондохранилища и другие работы между музеем и компанией «Мехстройтранс» (структура «Роспана») был заключен контракт на 3,7 млрд руб. По версии следствия, Григорий Пирумов, бывший руководитель департамента Минкульта Борис Мазо (находится в розыске) и руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников «организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить». В результате, считает следствие, фигуранты уголовного дела похитили 450 млн руб., которые были выведены на подконтрольные фирмы и обналичены. Позже в число обвиняемых попали гендиректор «Мехстройтранса» Валерий Рогов и банкир Олег Григор. Сейчас под стражей из них остается только господин Рогов. Борис Мазо получил по «делу реставраторов» год и шесть месяцев заключения со штрафом 250 тыс. руб., после приговора он покинул Россию.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ” «Григория Пирумова оставили без прогулок».