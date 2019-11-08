Вячеслав Макаров заявил, что серьезных нарушений на выборах в Петербурге не было

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, выступал на 34-й конференции партии «Единая Россия», заявил, что серьезных нарушений на выборах губернатора Санкт-Петербурга и муниципальных депутатов, которые могли бы повлиять на действительную волю избирателей, не было.

Он считает, что его партия на выборах столкнулась с серьезным противодействием, включая «провоцирование и обман избирателей». Этим, подчеркнул господин Макаров, занимались «оппозиционные личности».

Спикер ЗакСа также раскритиковал избранных депутатов от оппозиции, за то, что они «убрали флаги "Единой России"» и поставили флаги ЛГБТ». Эта ситуация имела место в МО «Литейный округ». Кроме этого, он напомнил о снятии портретов президента РФ Владимира Путина и губернатора Петербурга Александра Беглова. «Президент страну спас от гражданской войны. Вот настоящий лидер, а они портрет снимают»,— возмутился Вячеслав Макаров.

Позднее он добавил, что среди «единороссов» нет ни одного депутата, за которого было бы стыдно.

Напомним, что председатель ЦИК России Элла Памфилова раскритиковала муниципальные выборы в Петербурге, назвав их самыми грязными в истории страны. Она также обвинила Вячеслава Макарова во вмешательстве в них. Он эти слова позднее подтвердил.

Олег Дилимбетов