Элла Памфилова: Выборы в Петербурге были «беспрецедентными по цинизму и нарушениям»

Глава Центризбиркома на встрече с президентом России Владимиром Путиным охарактеризовала муниципальные выборы в Петербурге как «беспрецедентные по цинизму и нарушениям».

По ее словам, замечаний и жалоб на проведение выборов губернатора практически не было. В то же время по итогам муниципальной компании по стране, в суды поступили 176 исков, из них 77% приходится на Петербург. При этом ЦИК не отвечает напрямую за муниципальные выборы, так как это параллельная избирательная система. Поэтому предотвращать, выявлять нарушения приходилось «ежедневно в ручном режиме», сообщается на сайте Кремля.

Напомним, что ранее глава ЦИК заявляла, что иски, в основном, поступали от кандидатов, проигравших выборы.

8 сентября в Петербурге прошли выборы губернатора. Кроме того, в городе и Ленобласти выбирали муниципальных депутатов.