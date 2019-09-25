Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров признал вмешательство в выборы

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров признал факт своего вмешательства в ход муниципальных выборов как галва регионального отделения «Единой России».

«На этих муниципальных выборах сражались и бились все партии. И, безусловно, я, представляя партию "Единая Россия", делал все, чтобы кандидаты партии "Единая Россия" побеждали на этих муниципальных выборах»,— цитирует слова господина Макарова «Интерфакс».

Напомним, что ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в Петербурге было зафиксировано вмешательство в муниципальные выборы.