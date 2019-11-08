08 ноября, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

партнерский проект

«Роснефть» ищет экспедитора для экспорта нефтепродуктов через порт Приморск

ПАО «НК "Роснефть"» объявила тендер на оказание услуг по экспедированию светлых нефтепродуктов, отгружаемых на экспорт в порту Приморск (Ленинградская область). Согласно материалам компании, перевалить планируется 13 млн тонн до конца текущего года. Стоимость договора составляет 7,8 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что грузооборот в морском порту Приморск за девять месяцев текущего года вырос на 17,9% — до 46,9 млн т.

Также сообщалось, что жители Приморска выступили против представленной проектной документации перегрузочного портового комплекса.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя