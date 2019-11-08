«Роснефть» ищет экспедитора для экспорта нефтепродуктов через порт Приморск

ПАО «НК "Роснефть"» объявила тендер на оказание услуг по экспедированию светлых нефтепродуктов, отгружаемых на экспорт в порту Приморск (Ленинградская область). Согласно материалам компании, перевалить планируется 13 млн тонн до конца текущего года. Стоимость договора составляет 7,8 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что грузооборот в морском порту Приморск за девять месяцев текущего года вырос на 17,9% — до 46,9 млн т.

Также сообщалось, что жители Приморска выступили против представленной проектной документации перегрузочного портового комплекса.