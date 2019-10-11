Грузооборот морских портов Балтики увеличился на 6% с начала года

По итогам девяти месяцев текущего года объем перевалки грузов в морских портах Балтийского бассейна увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 193 млн тонн. В частности, сухогрузов было погружено 83,3 млн т (+2,5%), наливных грузов — 109,8 млн т (+8,8%).

Как сообщили в Ассоциации морских торговых портов России, за указанный период времени грузооборот в Усть-Луге вырос на 7% (до 77,5 млн т), в порту Приморск — на 17,9% (до 46,9 млн т), в порту Высоцк — на 4,2% (до 14,3 млн т), в Большом порту Санкт-Петербург — на 1,6% (до 44,9 млн т).

В целом по России объем перевалки грузов во всех морских портах страны за январь-сентябрь 2019 года увеличился на 2,8% и составил 626,8 млн тонн.