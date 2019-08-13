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Жители Приморска выступили против представленной проектной документации перегрузочного портового комплекса

Администрация Выборгского района Ленинградской области разместила протокол общественных слушаний по проекту строительства ООО «Приморский УПК» (Приморский УПК, по 26% принадлежит бизнесменам Илье Траберу и Рамису Дебердееву), состоявшихся в Ермилово 24 июля.

Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов признал слушания состоявшимися, хотя почти все выступавшие на собрании жители требовали обратного (подробнее — в репортаже “Ъ-СПб”). Однако вторым пунктом в протоколе зафиксировано отрицательное отношение общественности к проектной документации.

«В результате общественных слушаний выявлено отрицательное отношение населения к проектной документации "Приморский универсально-перегрузочный комплекс", включая материалы оценки на окружающую среду»,— говорится в документе.

Кроме этого, подписавшиеся представители общественности зафиксировали протокол разногласий с протоколом на отдельных листах. От руки также дописано обещание заместителя директора по проектированию ООО «Приморский УПК» Дмитрия Темкина: «Все замечания будут приняты во внимание и учтены при доработке ОВОС и проектной документации».

Напомним, что соглашение о создании глубоководного портового терминала «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» было подписано между правительством Ленинградской области и компанией в феврале этого года. Проект предусматривает создание терминала в порту Приморск с возможностью приема судов дедвейтом до 200 тыс. тонн и осадкой до 16 м. В перспективе в порту смогут переваливать до 70 млн тонн грузов, из них 20 млн тонн угля, 3 млн TEU контейнеров, 5 млн тонн минеральных удобрений, 5 млн тонн сельскохозяйственной техники и 1,2 млн тонн генеральных грузов. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Инвестиции в проект оцениваются в 170 млрд рублей. При этом еще около 25 млрд руб. планируется направить на строительство четырехполосной автодороги общего пользования от федеральной трассы «Скандинавия» до портового комплекса (протяженностью около 42 км).

В этом году жители домов, расположенных поблизости с участками под Приморский УПК, начали жаловаться на «сплошные» рубки в лесах. Во время рубки леса погиб 21 вид краснокнижных растений, считают экологи и градозащитники. Правительство Ленобласти не сообщало о возможных изменениях в инвестпроект.

Яна Войцеховская


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