Итальянские долги стали самыми рискованными в еврозоне

В четверг доходность по государственным десятилетним облигациям Италии превысила доходность по аналогичным греческим облигациям. Таким образом, итальянские долговые обязательства стали самыми высокорисковыми в еврозоне — на фоне растущей неопределенности в одной из крупнейших экономик Европы.

В четверг в ходе торгов доходность по десятилетним государственным облигациям Греции, несколько лет назад пережившей фактический дефолт, оказалась на пять базисных пунктов ниже доходности по аналогичным государственным облигациям Италии. Еще в начале этого года доходность по греческим бумагам была на 164 пункта выше, чем у итальянских.

И хотя спустя несколько часов доходность итальянских облигаций снова стала ниже, чем у греческих, ситуация вызвала тревогу у экспертов.

В свое время проблемы Греции, являющейся лишь девятой по величине экономикой еврозоны, вызвали серьезнейший кризис не только в зоне евро, но и во всем Евросоюзе. В 2010–2015 годах ЕС и МВФ предоставили Греции три пакета финансовой помощи, чтобы спасти страну от финансового краха, проблемы с Грецией стали причиной так называемого долгового кризиса в ЕС, который отразился и на таких странах, как Испания, Ирландия и Португалия.

В свою очередь, экономика Италии намного крупнее греческой — она занимает третье место в еврозоне после Германии и Франции. После выборов в марте 2018 года ни одна из трех ведущих политических сил страны — популистское движение «Пять звезд», правоцентристская коалиция и левоцентристская Демократическая партия — не смогла набрать большинство в парламенте. Лишь в сентябре этого года «Пять звезд» и Демократическая партия сформировали коалиционное правительство.

Инвесторы, однако, продолжают опасаться нестабильности, помня о том, как предыдущий кабинет отказался выполнять рекомендации ЕС и МВФ по сокращению бюджетного дефицита и внешнего долга.

В результате этого конфликта Еврокомиссия летом даже начала процедуру введения санкций против Италии.

«Большинство инвесторов и участников рынка все еще ждут, что политическая нестабильность (в Италии.— “Ъ”) вернется»,— цитирует Reuters аналитика немецкого банка DZ Bank Себастьяна Феллехнера. В свою очередь, Греция, где политическая ситуация в настоящий момент стабильнее, вызывает меньше опасений у инвесторов.

«Мы держим в своем портфеле греческие облигации, потому что, с нашей точки зрения, ее экономика уже прошла нижнюю точку,— отметил в интервью FT аналитик британской управляющей компании Legal & General Investment Management Крис Джефри.— Но намного важнее сейчас понимать структуру задолженности страны. Если в ближайшие пять лет у Греции нет высоких требований по движению наличности, то в случае с Италией всегда присутствует риск невозможности рефинансирования обязательств».

Евгений Хвостик