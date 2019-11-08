ВЦИОМ: 87% россиян готовы помогать полиции

Большинство россиян (87% опрошенных) готовы сообщить сотруднику полиции подробности ситуации, очевидцем которой им довелось быть, следует из данных опроса ВЦИОМ. При этом за последние десять лет вдвое (с 34% до 16%) сократилась доля россиян, которые сказали, что сталкивались с неправомерными действиями полиции.

Согласно результатам опроса, 72% опрошенных (против 45% в 2012 году) готовы стать понятыми, а 68% — сообщить информацию о поведении третьего лица, заинтересовавшего полицию.

Авторы опроса отмечают уменьшение количества россиян (3%), которые становились свидетелями использования служебного положения в личных целях. На грубость полицейских пожаловались 8% респондентов.

В опросе, проведенном 1 ноября, приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

6 ноября президент России Владимир Путин призвал руководство МВД повысить доверие общества к полиции. По его словам, мнение общества о работе всей правоохранительной системы зачастую строится по полиции.

Оценка россиян работы правоохранителей при обнаружении наркотиков — в материале “Ъ FM” «Находки полицейских не внушают доверия».