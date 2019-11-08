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Кремль: слова Путина об ужесточении наказания за врачебные ошибки вырваны из контекста

Слова президента России Владимира Путина об ужесточении наказания за врачебные ошибки выдернуты из контекста, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что президент говорил исключительно об ответственности за врачебные ошибки при злоупотреблении в определении инвалидности.

«Там явно было совершенно выдернуто из контекста, не идет речи о какой-то линии в сторону усиления ответственности за врачебные ошибки, это не так. И это следует, собственно, из слов президента, которые можно при желании перечитать на сайте президента. Президент говорил исключительно — исключительно — о необходимости, действительно, ответственности за врачебные ошибки при злоупотреблении в определении инвалидности. Только об этом. Как таковой ответственности за врачебные ошибки, о каких-то там, скажем так, усилениях и ужесточения, конечно же, речь не шла и не могла идти»,— сказал господин Песков журналистам.

Напомним, в конце октября господин Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову и министра здравоохранения Веронику Скворцову рассмотреть вопрос необходимости ужесточения наказания за врачебные ошибки при назначении инвалидности. Тогда президент сказал, что не будет возражать против таких мер, если они действительно необходимы.

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