Путин предложил усилить наказания за ошибки при назначении инвалидности

Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову и министра здравоохранения Веронику Скворцову рассмотреть вопрос необходимости ужесточения наказания за врачебные ошибки при назначении инвалидности. На встрече с представителями общественности Калининградской области он сказал, что не будет возражать против таких мер, если они действительно необходимы.

«Наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей может быть в соответствии с действующим законом и сейчас применено... Здесь министр присутствует и вице-премьер, курирующий эту сферу, прошу вас на этот счет еще раз подумать»,— сказал глава государства (цитата по ТАСС). По мнению господина Путина, важно не ужесточение, а чтобы наказание было неизбежным. «Мне кажется, вот над этим мы должны работать»,— считает президент.

По данным Минтруда, в 2016–2018 годах в России сократилось количество инвалидов с 12,1 млн человек до 11,3 млн. Также снижалось и количество обращений для получения инвалидности.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Инвалидность выбрала молодость».