Новое разведение сил в Донбассе начнется 9 ноября

Разведение сил в районе поселка Петровское (около 35 км от Донецка) начнется 9 ноября в 12:00 по местному времени (13:00 мск), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика. Ранее Киев подтвердил готовность начать разведение сил сегодня, 8 сентября, однако Донецк настаивал на начале операции в субботу.

«Разведение сил и средств начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени (13:00 мск)»,— сообщил господин Сайдик.

Напомним, последний раз развести силы и средства в районе Петровского планировалось 4 ноября, но операция не состоялась из-за нарушения режима тишины. Тогда в ДНР назвали объявленную Киевом отсрочку «провокацией», так как в Донецке неоднократно заявляли, что не считают необходимым выжидать семь дней без обстрелов.

Подробности — в материале “Ъ” «Разведение войск под Донецком сорвал выстрел».