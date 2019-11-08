Киев подтвердил готовность начать разведение сил в Петровском

Украинская сторона подтвердила готовность начать разведение сил в районе поселка Петровское сегодня, 8 ноября, в 12:00 по местному времени (13:00 мск), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на командующего операцией объединенных сил Украины Владимира Кравченко. Однако Донецк настаивает на начале операции в субботу, 9 ноября, и подтверждение готовности с его стороны пока не предоставлено.

«Сегодня, 8 ноября, в 12:00 (13:00 мск) украинская сторона готова начать практический процесс разведения сил и средств на участке номер три, который в районе населенных пунктов Богдановка, Петровское Донецкой области»,— сказал господин Кравченко на брифинге. Он пояснил, что на этом участке был выдержан семидневный режим тишины. Украинские военные собираются запустить в упомянутое время белую ракету, после чего будут ожидать зеркальных действий от донецкой стороны.

Напомним, последний раз развести силы и средства в районе Петровского планировалось 4 ноября, но операция не состоялась из-за нарушения режима тишины. Тогда в ДНР назвали объявленную Киевом отсрочку «провокацией», так как в Донецке неоднократно заявляли, что не считают необходимым выжидать семь дней без обстрелов.

Подробности — в материале “Ъ” «Разведение войск под Донецком сорвал выстрел».