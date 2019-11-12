Снова в строю

Какому поклоннику марки Toyota не знакомо имя Land Cruiser? За без малого семьдесят лет этот внедорожник более чем заслужено получил культовый статус. А Land Cruiser 40, несмотря на свой почтенный возраст, и вовсе является желанным приобретением для любого коллекционера. Именно для таких ателье FJ Company не первый год занимается поиском и реставрацией классических внедорожников Toyota. В руках специалистов побывало немало любопытных экземпляров, сохранивших оригинальный внешний вид, но доработанных до полного соответствия современным техническим нормам. Но последняя работа с внедорожником 1982 года выпуска, пожалуй, является одним из лучших творений, когда-либо созданных данной компанией. Под капотом классического автомобиля располагается четырехлитровый мотор 1GR-FE мощностью 236 л.с., а за безопасность отвечает современная электроника, включающая в себя системы стабилизации и контроля тяги, а также АБС. Что касается ходовой, то она также была существенно доработана с использованием амортизаторов King Shocks. В свою очередь, салон отреставрированной «сороковки» не отличается фронтовым аскетизмом. Он не только оборудован кондиционером и премиальной аудиосистемой, но также отделан винно-красной кожей, что отлично сочетается с экстерьером цвета хаки. Так что Land Cruiser G43-S может не только радовать глаз, но и использоваться по своему прямому назначению.