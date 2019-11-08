Средний размер счета за услуги ЖКХ в Петербурге за октябрь составил 4,1 тыс. рублей

Средний размер счета за жилищно – коммунальные услуги (ЖКХ) в Петербурге за октябрь составляет 4,12 тыс. рублей. Об этом заявила зампредседателя Жилищного комитета города Людмила Соловьева, сообщает «Фонтанка.ру».

По ее словам, рост стоимости услуг связан с началом отопительного сезона, низкой средней температурой в сентябре и октябре, ростом платы за содержание помещения во втором полугодии.

Напомним, что предельный индекс роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля в Петербурге установлен на уровне 4,5% к январю 2019 года.