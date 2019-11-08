Дело в отношении краснодарского юриста Юлии Федотовой закрыто по истечению срока давности

В Краснодаре мировой судья Полина Дмитренко закрыла административное дело в отношении юриста Юлии Федотовой за истечением срока давности. Об этом сообщает корреспондент «Свободных Медиа» из зала суда. В четверг, 8 ноября, судебный процесс длился более 10 часов, после чего судья объявила перерыв, осознавая, что на следующий день выходит срок давности инкриминируемого юристу административного правонарушения.

По данным источников “Ъ-Кубань”, дело об административном правонарушении в отношении правозащитника Юлии Федотовой рассматривалось на 58-м судебном участке Краснодара. Юриста обвиняли в участии в деятельности иностранной НПО «Open Russia», основателем которой является бывший олигарх Михаил Ходорковский. Согласно материалам дела, в мае 2019 года госпожа Федотова вместе с активистом Виктором Чириковым подали в Краснодарский краевой суд иск к Законодательному собранию Краснодарского края о признании недействительным регионального закона о митингах. Указанные действия активисты проводили в рамках проекта «Правозащита Открытки», о чем они написали в своих страницах в социальных сетях. В августе состоялось судебное заседание, где активистам вынести отказ по иску.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в конце октября прокуратура Центрального округа Краснодара возбудила административное дело в отношении Юлии Федотовой за участие в деятельности ИННО «Open Russia», которая признана нежелательной на территории России (ст. 20.33 КоАП РФ). Речь идет о фактах работы юриста в рамках проекта «Правозащита Открытки», который, со слов правоохранителей, входит в структуру «Open Russia» под названием «Human Rights Open Russia». В начале октября этого года в отношении госпожи Федотовой уже было возбуждено административное дело по статье «Осуществлении деятельности нежелательной организации» (ст. 20.33 КоАП) за распространение видео, где скандально известный краснодарский поэт Максим Дроздов читает свои стихи на фоне логотипа «Открытой России».

Дмитрий Михеенко