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Самарские пассажиры жалуются на фальшивые билеты в автобусах ООО «СамараАвтоГаз». Информация о недобросовестных действиях в транспорте коммерческого перевозчика распространилась по социальным сетям.

@RuSamarabus @DTransporta Честно, это просто скотство так нагло выдавать уже нарезанные билеты. И стоимость интересная pic.twitter.com/WxHrnF9Vbr — кухонный боец (@Greatgonchar) November 6, 2019

В частности, в автобусах маршрута №61 после оплаты за проезд выдаются заранее нарезанные билеты с указанием стоимости 0 руб. и неправильным временем на чеке. Пассажиры жалуются, что такие проездные документы являются фиктивными.

В департаменте транспорта Самары заявили, что в случае выдачи подобных проездных документов перевозчик обязан возить бесплатно, исходя из указанной на билете стоимости.

ООО «СамараАвтоГаз» является коммерческим перевозчиком, работающим на муниципальных автобусных маршрутах Самары. В апреле 2018 года между МП «Пассажиравтотранс» («ПАТ») и ООО «СамараАвтоГаз» (ООО «САГ») был заключен договор аренды транспортных средств и договор сублизинга транспортных средств, в соответствии с которым обществу было передано 134 автобуса. Департамент транспорта по итогам проведенного запроса котировок заключил муниципальный контракт на осуществление перевозок по 33 муниципальным маршрутам с ООО «САГ». Ранее эти маршруты обслуживались МП «ПАТ». Автобусы ООО «САГ» регулярно становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Последняя крупная авария произошла в октябре 2019 года, когда автобус ООО «СамараАвтоГаз» на большой скорости врезался в столб. В результате происшествия пострадали 13 человек.

Евгений Чернов