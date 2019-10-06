Автобус ООО «СамараАвтоГаз» врезался в столб, пострадали семь человек

ГУ МВД по Самарской области

В воскресенье, 6 октября, автобус ООО «СамараАвтоГаз» врезался в столб. В результате происшествия пострадали семь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, автобус маршрута №41 врезался в световую опору на огромной скорости. Столб оказался внутри салона автобуса. Прохожие помогли выбраться заблокированным пассажирам до приезда экстренных служб. Обстоятельства инцидента выясняются.

В апреле 2018 года между МП «Пассажиравтотранс» («ПАТ») и ООО «СамараАвтоГаз» был заключен договор аренды транспортных средств и договор сублизинга транспортных средств, в соответствии с которым обществу было передано 134 автобуса. Департамент транспорта по итогам проведенного запроса котировок заключил муниципальный контракт на осуществление перевозок по 33 муниципальным маршрутам с ООО «САГ». Ранее эти маршруты обслуживались МП «ПАТ».

Автобусы ООО «СамараАвтоГаз» попадали в серьезные аварии и ранее.

Евгений Чернов