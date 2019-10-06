Житель Самары помог выбраться пассажирам автобуса, попавшего в аварию

Житель Самары Ислам Янурсаев помог выбраться пассажирам автобуса ООО «СамараАвтоГаз», попавшего в аварию. До приезда экстренных служб из салона транспортного средства были эвакуированы 15 человек, не сумевших выбраться самостоятельно.

Как сообщил “Ъ-Волга” Ислам Янурсаев, в автобусе произошло задымление, поэтому была опасность взрыва. «Я принял решение помочь с эвакуацией пассажиров, которым угрожала смертельная опасность. Автобус реально мог загореться и взорваться. Как мне показалось, в тяжелом состоянии находились кондуктор и один пассажир. Большинству других эвакуированных также требовалась госпитализация. Пострадавших увезли в областную больницу им. Середавина»,— рассказал господин Янурсаев.

По информации пресс-службы областного министерства здравоохранения, госпитализированы 13 пострадавших, один человек находится в тяжелом состоянии.

Авария с участием автобуса ООО «СамараАвтоГаз» произошла 6 октября около 11:00 (MSK+1) на ул. Стара-Загора.

Евгений Чернов