Конкурсный управляющий батайского ремзавода Минобороны отстранен от должности

Арбитражный суд Ростовской области отстранил от исполнения обязанностей конкурсного управляющего АО «258 ремонтный завод» (входит в структуру Минобороны РФ) Олега Смирнова. Как следует из материалов дела, этого добивалось областное управление ФНС (является одним из кредиторов АО) в рамках дела о банкротстве завода. В налоговой отмечают, что управляющий с декабря 2018 года не отчитывается о своей деятельности перед комитетом кредиторов. Кроме того, ведомство недовольно тем, что Олег Смирнов реализовал имущество предприятия по заниженной стоимости и без согласования цены с комитетом кредиторов.

Отметим, что офис Олега Смирнова находится в Архангельске. Свою отзыв на заявление ФНС он представил суду в письменном виде. Господин Смирнов пояснил, что не мог проводить заседания комитета кредиторов, так как с февраля по решению Кольского райсуда Мурманской области находился под домашним арестом.

АО «258 ремонтный завод средств доставки и транспортирования горючего» находится в Батайске в районе Авиагородка. В апреле 2018 года было признано банкротом. Осенью 2018 года на открытом аукционе в рамках конкурсного производства имущественный комплекс завода (административные и производственные помещения, а также земельный участок площадью около 10 га) был продан за 35,9 млн руб. единственному участнику аукциона — АО «Спутник». Результаты торгов оспорила прокуратура Южного военного округа, указав, что имущество предприятия было продано по заниженной цене.

Подробнее о причинах отстранения конкурсного управляющего — в материале “Ъ-Юг” «Суд не счел арест оправданием»

Сергей Иванов