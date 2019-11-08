Двери ТОП-3 университетов мира теперь открыты для российских старшеклассников

На днях стали известны данные за 2019 год международного рейтинга университетов Round University Ranking (RUR). Первую строчку там занял Гарвардский университет, вторую – Массачусетский технологический институт, а третье место разделили Кембриджский и Стэнфордский университеты. МГУ им. Ломоносова поднялся на пять позиций с прошлого года и стал лучшим российским вузом, заняв 115 строчку в рейтинге.



RUR оценивает деятельность 1,1 тысячи университетов из 85 стран мира на протяжении 10 лет по 20 индикаторам, измеряющим качество преподавания, исследований, уровень интернационализации и финансовой устойчивости. И если раньше выпускникам из России поступить в лучшие мировые вузы было крайне сложно, то теперь, в связи с появлением специализированной онлайн-школы по подготовке StudyAmerica, это сделать стало вполне реально.

StudyAmerica помогает поступить в университеты Лиги Плюща – Гарвард, Стэнфорд и другие. Ее автор – бизнес-леди из России, обладательница международной премии Successful Ladies Awards в номинации «Лучший эксперт по образованию за рубежом» Мария Гурьева. Она сама окончила МГУ, а также училась в Columbia University, поэтому знает обо всех нюансах поступления и секретах успеха. Ее школа помогает получить финансирование (иногда до 100%), однако занятия начать нужно как минимум за год до поступления на бакалавриат.

Учиться можно из любого города, поскольку со всеми материалами можно ознакомиться онлайн. Курс состоит из 24 блоков, абитуриенты узнают, как составить список подходящих вузов, успешно сдать экзамены TOEFL и SAT, написать такое эссе, которое сразит приемную комиссию наповал. К сожалению, именно этот тип задания выпускники из России зачастую недооценивают, хотя для приемной комиссии оно является ключевым.

Помимо дистанционной работы, учащиеся работают в группах, общаются лично на мастер-классах, а также могут принять участие в ретрите в Лос-Анджелесе. Кроме того, они получают обратную связь по выполненным заданиям от кураторов и лично основательницы школы – Марии Гурьевой.

И если учесть, что согласно последним данным международной группы Gallup, около 20% россиян хотели бы покинуть нашу страну и поселиться в другом месте, именно обучение в такой школе, как StudyAmerica, открывает перед ними такие перспективы.