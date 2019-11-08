В аварийной многоэтажке Таганрога могут ввести режим ЧС

Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил аварийную пятиэтажку, которая постепенно разрушается, сообщает пресс-служба главы региона. Глава региона поручил в кратчайшие сроки подготовить подробный план всех требующихся работ с конкретными сроками их выполнения.

«Дом очевидно требует серьезных работ по укреплению фундамента, усилению несущих конструкций. Чтобы к ним приступить, нужно изготовить проект. Муниципалитет совместно с министерством ЖКХ обещают, что ПСД будет подготовлена в первом полугодии следующего года. В этом случае к самим работам по восстановлению дома можно будет приступить уже в следующем году»,— передает пресс-служба слова господина Голубева.

В случае необходимости губернатор пообещал ввести в этом доме режим чрезвычайной ситуации, чтобы без промедления выделить на его восстановление деньги из резервного фонда Ростовской области.

Дарья Голякова