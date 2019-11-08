Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,8% в январе—октябре

За первые десять месяцев 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,8% в годовом исчислении, до $89,829 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Главного таможенного управления КНР. Объем торговли стран в октябре составил $9,646 млрд.

Объем экспорта из Китая в Россию вырос на 1,9%, до $40,024 млрд, за январь—октябрь, сообщается в докладе. Российский импорт в КНР по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 3,5% и составил $49,805 млрд.

Напомним, в 2018 году товарооборот между Россией и Китаем достиг $107 млрд. МИД России заявил, что к 2020 году считает возможным довести товарооборот с Китаем до $200 млрд. В сентябре главы правительств России и Китая Дмитрий Медведев и Ли Кэцян обсудили способы увеличения взаимного товарооборота до этого показателя с нынешних $108 млрд, однако речь шла о 2024 годе.

Подробнее о встрече премьеров двух стран — в материале “Ъ” «Россия и Китай пошли на удвоение».