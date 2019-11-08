Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне

Правозащитник Сергей Шаров-Делоне умер в возрасте 63 лет, сообщила в Facebook основатель проекта «Русь Сидящая» Ольга Романова. Она добавила, что у правозащитника был рак легких.

Информацию о смерти господина Шарова-Делоне подтвердил его сын Александр Шаров. «Мой папа, Сергей Шаров-Делоне, умер сегодня в 11 часов вечера. Последние месяцы мы боролись с раком. Мы не успели»,— написал он.

В последние годы Шаров-Делоне был руководителем Школы общественного защитника — совместного проекта «Руси сидящей» и Сахаровского центра. Кроме того, он выступал в защиту фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих, а также был членом Комитета 6 мая.