Групповой этап. Четвертый тур

Группа А. ПСЖ (Франция)—«Брюгге» (Бельгия) 1:0 (Икарди, 22). «Реал» (Испания)—«Галатасарай» (Турция) 6:0 (Родригу, 4, 7, 90+2; Рамос, 14 (пен.); Бензема, 45, 81).

Положение команд

В Н П М О

1. ПСЖ 4 0 0 10:0 12

2. «Реал» 2 1 1 9:5 7

3. «Брюгге» 0 2 2 2:8 2

4. «Галатасарай» 0 1 3 0:8 1

26.11: «Реал»—ПСЖ, «Галатасарай»—«Брюгге». ПСЖ вышел в 1/8 финала.

Группа B. «Бавария» (Германия)—«Олимпиакос» (Греция) 2:0 (Левандовский, 69; Перишич, 89). «Црвена Звезда» (Сербия)—«Тоттенхем» (Англия) 0:4 (Ло Чельсо, 34; Сон Хын Мин, 57, 61; Эриксен, 85).

В Н П М О

1. «Бавария» 4 0 0 15:4 12

2. «Тоттенхем» 2 1 1 13:9 7

3. «Црвена Звезда» 1 0 3 3:13 3

4. «Олимпиакос» 0 1 3 5:10 1

26.11: «Тоттенхем»—«Олимпиакос», «Црвена Звезда»— «Бавария». «Бавария» вышла в 1/8 финала.

Группа С. «Динамо» (Хорватия)—«Шахтер» (Украина) 3:3 (Петкович, 25; Иванушец, 83; Адеми, 89 — Патрик, 13; Мораес, 90+3; Тете, 90+8 (пен.). Удаления: Моро, 74 — Марлос, 79). «Аталанта» (Италия)—«Манчестер Сити» (Англия) 1:1 (Пашалич, 49 — Стерлинг, 7. Удаление: Клаудио Браво («Манчестер Сити»), 81).

В Н П М О

1. «Манчестер Сити» 3 1 0 11:2 10

2. «Шахтер» 1 2 1 7:9 5

3. «Динамо» 1 2 1 9:7 5

4. «Аталанта» 0 1 3 3:12 1

26.11: «Манчестер»—«Шахтер», «Аталанта»—«Динамо».

Группа D. «Локомотив» (Россия)—«Ювентус» (Италия) 1:2 (Алексей Миранчук, 12 — Рэмси, 4; Дуглас Коста, 90+3). «Байер» (Германия)—«Атлетико» (Испания) 2:1 (Партей, 41 (автогол); Фолланд, 55 — Мората, 90+4. Удаление: Амири («Байер»), 84).

В Н П М О

1. «Ювентус» 3 1 0 9:4 10

2. «Атлетико» 2 1 1 6:4 7

3. «Локомотив» 1 0 3 4:7 3

4. «Байер» 1 0 3 3:7 3

26.11: «Локомотив»—«Байер», «Ювентус»—«Атлетико», «Ювентус» вышел в 1/8 финала.