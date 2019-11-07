Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По ее словам, две трети от общего уровня задолженности приходится на частный сектор.

«Госдолг развивающихся стран находится на уровне, который в последний раз наблюдался во время долгового кризиса 1980-х годов. В странах с низким уровнем дохода за последние пять лет произошло резкое увеличение задолженности,— сказала глава фонда, заявление которой опубликовано на сайте МВФ.— По нашим оценкам, 43% стран с низким уровнем дохода либо подвержены высокому риску возникновения долговых проблем, либо уже находятся в бедственном положении».

Напомним, по итогам ежегодной встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в октябре было принято коммюнике, в котором правительствам крупных стран рекомендовалось активнее использовать инструменты фискальной политики и при этом ужесточить контроль за рисками финансовой стабильности. Опасения новой рецессии уже вошли в официальную повестку переговоров глав финансовых ведомств стран «двадцатки».

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