РБК: бывший куратор мусорной реформы Логинов станет заместителем директора Росгеологии

Бывший заместитель главы Минприроды Владимир Логинов, отвечавший за мусорную реформу, займет должность заместителя директора Росгеологии, сообщил РБК со ссылкой на источники. Должность оставалась вакантной после увольнения Руслана Горринга, обвиненного в мошенничестве.
Будущее назначение подтвердили несколько источников издания. Владимир Логинов и пресс-служба Минприроды отказались от комментариев.
Напомним, 31 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении господина Логинова по собственному желанию. Однако, источники “Ъ” утверждают, что отставка обсуждалась еще с весны, а ряд близких чиновнику людей несколько месяцев назад попали в поле зрения силовиков.
Об увольнение заместителя главы ведомства — в материале “Ъ” «Твердый коммунальный уход».
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