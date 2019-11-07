Бывший замглавы Росгеологии Горринг признался в мошенничестве

Бывший первый заместитель директора Росгеологии Руслан Горринг, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, признал вину, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий. Дело направлено в суд.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности Горринга к мошенничеству, вследствие чего он дал признательные показания, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу»,— сказала госпожа Врадий.

Руслану Горрингу инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, он получил от предпринимателя более 5 млн руб. за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в Ленинском районе Московской области.

Напомним, в январе бывший первый заместитель главы Росгеологии был уволен. 7 марта его задержали в аэропорту Внуково. Как выяснилось, его фамилия при рождении — Ганижев. Он давно был в розыске, причастен к взятке, но восемь лет скрывался под другой фамилией и смог устроиться по новому паспорту в госхолдинг.

Подробнее об обстоятельствах дела — в материале “Ъ FM” «В Руслане Горринге признали исчезнувшего Ганижева».