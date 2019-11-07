Alibaba рассчитывает собрать в ходе IPO в Гонконге хотя бы $10 млрд

Alibaba Group, планирующая провести листинг в Гонконге до конца этого года, вдвое снизила свой прогноз по ожидаемым инвестициям в ходе IPO. Если ранее китайский интернет-гигант надеялся привлечь за счет размещения своих акций в Гонконге $20 млрд, то теперь в компании рассчитывают заработать хотя бы $10 млрд. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, сообщает Financial Times.

По словам одного из источников газеты, такой разброс в оценке успешности проведения листинга связан с непрекращающимися вот уже несколько месяцев беспорядками в Гонконге, которые могут крайне негативно сказаться на настроении потенциальных инвесторов. Другой источник отметил, что представители Alibaba добиваются, чтобы комитет по листингу Гонконгской фондовой биржи рассмотрел заявку компании уже на следующей неделе.

Напомним, в феврале 2019 года правительство Гонконга предложило поправки к закону об экстрадиции, позволяющие заключать такие договоры с Макао, Тайванем и материковым Китаем. Жители города посчитали, что нововведения могут быть использованы против диссидентов и оппозиции. После ряда многотысячных акций протеста власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции. Кроме этого протестующие требуют, чтобы власти перестали называть массовыми беспорядками протесты 12 июня, освободить всех арестованных участников демонстраций, расследовать действия полиции на акциях, проводить прямые выборы главы района и законодательного собрания.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Гонконг своих не сдает».

Кирилл Сарханянц