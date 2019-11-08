Прокатная десятка

7 ноября в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых экранизация романа Стивена Кинга «Доктор Сон», антиутопия «Райские холмы», музыкальная комедия «Успех» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Юлия Шагельман: «Когда Дэнни Торранс (Роджер Дейл Флойд) был маленьким, его папа Джек нанялся зимним смотрителем в пустующий по случаю несезона отель “Оверлук” где-то в горах штата Колорадо. На беду Торранс-старший был алкоголиком в завязке со склонностью к насилию, а отель вовсе не пустым — его населяли призраки, да и само здание обладало собственной потусторонней темной силой. Это оказалось плохим сочетанием: Джек сошел с ума и попытался убить жену и сына, но они чудом спаслись благодаря паранормальным способностям мальчика, которые его старший друг, повар “Оверлука” Дик Холлоран (Карл Ламбли) назвал “сиянием”. Увы, жуткие призраки не оставили Дэнни в покое, и, хотя тот же Дик научил его с ними справляться, вырос ребенок травмированным на всю голову».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Отблески сияния»
Обзор “Ъ-Weekend”: «Самый известный фильм Чарли Чаплина вышел в 1931-м и стал его последним немым фильмом — за три года, пока с перерывами шли съемки, звук в кино стал повсеместным, и в результате режиссер сам написал к фильму музыку. К 130-летию Чаплина компания “Иное кино” выпустит в повторный прокат четыре его полнометражных фильма».
Подробнее о жизни великого актера читайте в материале “Ъ-Weekend” «Вся правда и ложь о Чарли Чаплине»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Если вам кажется, что все это вы уже видели, то это потому, что все это вы уже видели. Даже экшен-сцены, эволюционирующие от масштабных к разухабистым, а потом и вовсе смехотворным и в конце концов утомительным, почти все позаимствованы из “Терминатора-2” — только в них больше компьютерной графики и меньше эмоций.
В соответствии с веяниями времени спаситель человечества теперь не какой-то будущий мессия мужского пола, а женщина, к тому же мексиканка, и суперсолдат тоже женщина. Однако их обеих легко и непринужденно обходит по части крутости постаревшая, но все такая же непреклонная Сара Коннор, которая одним своим появлением напоминает, что Кэмерон делал сильных женщин героинями своих фильмов, когда это еще не считалось специальным достижением».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «“Терминатор” собрался с сиквелами»
Обзор “Ъ-Weekend”: «Первая за много лет в российском кино эротическая драма. Фильм был в конкурсе “Кинотавра”, где получил диплом жюри, вызвал почти скандальную реакцию зрителей, а также успел снискать репутацию манифеста женской чувственности».
Подробнее о фильме — в интервью режиссера “Ъ-Weekend” «Никто не снимает секс ради секса»
Кинокритик Алексей Васильев: «Показывая Токио, Синкай выбирает самые растиражированные локации вроде перекрестка Сибуя, пропускающего одномоментно 3 тыс. пешеходов (в новом фильме он тоже будет), но раскрывает в них то, что почитается высшим смыслом в японском искусстве: моно-но аварэ — печальное очарование вещей. Он задействует драматичную атмосферу (небывалый снегопад, игра теней в предзакатный час или, как в новом фильме, затяжной ливень) и изобретает неожиданные ракурсы».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Солнце по вызову»
Кинокритик Андрей Плахов: «Все фильмы Андрея Смирнова исследуют травмы разных советских эпох — революции и Гражданской войны, подавления крестьянских мятежей, Великой Отечественной и брежневского застоя. На сей раз режиссер обратился к самому светлому времени — оттепели, однако и оно чрезвычайно травматично. Затаились, чуть отодвинулись в тень, но никуда не исчезли инквизиторы-гэбэшники, добровольные стукачи, номенклатурные монстры. То же самое случилось во время перестройки: уж Смирнов, возглавлявший в ту пору Союз кинематографистов, знает это, как никто. То, что зима политических репрессий всегда готова вернуться, не есть ли это вечная российская планида? Горечь, разлитая в фильме, сильна, но столь же сильно стремление к другой исторической перспективе. Мы цепляемся за свое прошлое, хотим сохранить его нетронутым не только с тем хорошим, что в нем было, но и со всеми грехами и преступлениями. Говорим, что можем повторить. Наверняка можем. Но не должны».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Неглобальное потепление»