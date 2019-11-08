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Фото: Warner Bros

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 9–10 ноября

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7 ноября в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых экранизация романа Стивена Кинга «Доктор Сон», антиутопия «Райские холмы», музыкальная комедия «Успех» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Доктор Сон
Девятая
Райские холмы
Успех
Огни большого города
Терминатор: Темные судьбы
Семейка Аддамс
Верность
Дитя погоды
Француз
Доктор Сон (Doctor Sleep, 2019)

Доктор Сон

Режиссер: Майк Флэнеган
В ролях: Юэн Макгрегор, Ребекка Фергюсон, Джейкоб Тремблей, Карел Стрёйкен
Жанр: ужасы, фэнтези, триллер, драма / США / 151 мин.
Слоган: «Мир снова охватит сияние»
В прокате: с 7 ноября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Когда Дэнни Торранс (Роджер Дейл Флойд) был маленьким, его папа Джек нанялся зимним смотрителем в пустующий по случаю несезона отель “Оверлук” где-то в горах штата Колорадо. На беду Торранс-старший был алкоголиком в завязке со склонностью к насилию, а отель вовсе не пустым — его населяли призраки, да и само здание обладало собственной потусторонней темной силой. Это оказалось плохим сочетанием: Джек сошел с ума и попытался убить жену и сына, но они чудом спаслись благодаря паранормальным способностям мальчика, которые его старший друг, повар “Оверлука” Дик Холлоран (Карл Ламбли) назвал “сиянием”. Увы, жуткие призраки не оставили Дэнни в покое, и, хотя тот же Дик научил его с ними справляться, вырос ребенок травмированным на всю голову».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Отблески сияния»

Девятая (2019)

Девятая

Режиссер: Николай Хомерики
В ролях: Евгений Цыганов, Дэйзи Хэд, Дмитрий Лысенков, Джонатан Солвей
Жанр: триллер, приключения, ужасы / Россия / 99 мин.
В прокате: с 7 ноября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Мистический триллер, написанный фантастами Мариной и Сергеем Дяченко: Петербург конца XIX века, спиритические сеансы, ритуальные убийства и Евгений Цыганов, хроническая усталость на лице которого как нельзя лучше подходит эпохе декаданса. Постановщиком фильма значится один из лучших режиссеров авторского кино нулевых Николай Хомерики, но искать его почерк в “Девятой” не стоит, поскольку это стопроцентный продюсерский проект, то есть все — от сценария до финального монтажа — контролировали они».
Райские холмы (Paradise Hills, 2019)

Райские холмы

Режиссер: Элис Вэддингтон
В ролях: Эмма Робертс, Даниэль Макдональд, Аквафина, Милла Йовович
Жанр: фантастика, фентези, триллер / Испания / 95 мин.
Слоган: «Дивный новый мир»
В прокате: с 7 ноября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Визионерская феминистская антиутопия с Миллой Йовович, Эммой Робертс, Даниэль Макдональд и Аквафиной в главных ролях. “Райские холмы” — пансионат для непокорных принцесс, девушек из высшего общества, пребывание в котором должно отформатировать их, лишив индивидуальности. Дебют Элис Вэддингтон, впервые показанный на фестивале “Сандэнс”, напоминает чуть ли не все фильмы сразу — как если бы Тиму Бёртону одновременно приснились вселенные “Лобстера” и “Рассказа служанки“».
Успех (2019)

Успех

Режиссер: Павел Руминов
В ролях: Роман Курицын, Мария Лобанова, Юлия Снигирь, Алексей Чадов
Жанр: комедия, мелодрама / Россия / 95 мин.
Слоган: «И смех, и слезы, и любовь»
В прокате: с 7 ноября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Музыкальная комедия Павла Руминова, которого по плодовитости, экстравагантности и любви сочетать радикальные инди-проекты (как, например, “Машина любви” с почти порнографическим содержанием, премьера которого состоялась на VHS-кассете в импровизированном видеосалоне) с коммерческими хитами (“Статус: свободен”) можно сравнить разве что с Джеймсом Франко. “Успех” — легкомысленная история о семье панк-рокеров, музыкальную карьеру которых может похоронить рождение ребенка. Жена решает уехать в США, оставив мужа с маленькой дочерью. А ему приходится пожертвовать всем, что ему дорого, и даже согласиться петь на корпоративах.
Огни большого города (City Lights, 1931)

Огни большого города

Режиссер: Чарльз Чаплин
В ролях: Чарльз Чаплин, Вирджиния Черрилл, Гарри Майерс, Аль Эрнст Гарсия
Жанр: комедия, мелодрама, драма / 87 мин.
В прокате: с 7 ноября

Обзор “Ъ-Weekend”: «Самый известный фильм Чарли Чаплина вышел в 1931-м и стал его последним немым фильмом — за три года, пока с перерывами шли съемки, звук в кино стал повсеместным, и в результате режиссер сам написал к фильму музыку. К 130-летию Чаплина компания “Иное кино” выпустит в повторный прокат четыре его полнометражных фильма».

Подробнее о жизни великого актера читайте в материале “Ъ-Weekend” «Вся правда и ложь о Чарли Чаплине»

Терминатор: Темные судьбы (Terminator: Dark Fate, 2019)

Терминатор: Темные судьбы

Режиссер: Тим Миллер
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Наталия Рейес
Жанр: фантастика, боевик / США, Китай / 128 мин.
В прокате: с 31 октября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Если вам кажется, что все это вы уже видели, то это потому, что все это вы уже видели. Даже экшен-сцены, эволюционирующие от масштабных к разухабистым, а потом и вовсе смехотворным и в конце концов утомительным, почти все позаимствованы из “Терминатора-2” — только в них больше компьютерной графики и меньше эмоций.

В соответствии с веяниями времени спаситель человечества теперь не какой-то будущий мессия мужского пола, а женщина, к тому же мексиканка, и суперсолдат тоже женщина. Однако их обеих легко и непринужденно обходит по части крутости постаревшая, но все такая же непреклонная Сара Коннор, которая одним своим появлением напоминает, что Кэмерон делал сильных женщин героинями своих фильмов, когда это еще не считалось специальным достижением».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «“Терминатор” собрался с сиквелами»

Семейка Аддамс (The Addams Family, 2019)

Семейка Аддамс

Режиссеры: Грег Тирнан, Конрад Вернон
Жанр: анимационный, комедия, фэнтези / Великобритания, Канада, США / 86 мин.
Слоган: «Думаете, ваша семейка странная?»
В прокате: с 31 октября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Герои комиксов Чарльза Аддамса, ставших киноклассикой благодаря дилогии Барри Зонненфельда, возвращаются на этот раз в анимационной версии. Ее авторы Конрад Вернон и Грег Тирнан прославились как авторы “Полного расколбаса” по сценарию Сета Рогена — стыдного и смешного полнометражного мультфильма для взрослых про приключения сосисок в мире людей. В новом мультфильме Аддамсы спускаются с гор в идеальный пластмассовый мир, чтобы отдать детей в школу, и предсказуемо ведут себя как готы на ванильной вечеринке. Правда, немного обидно, что стиль жизни семейки в итоге списывается на подростковой возраст, но любые другие мотивировки вряд ли подошли бы для возрастного рейтинга 6+».
Верность (2019)

Верность

Режиссер: Нигина Сайфуллаева
В ролях: Александр Паль, Евгения Громова
Жанр: драма / Россия / 82 мин.
Слоган: «Веришь или врешь?»
В прокате: с 31 октября

Обзор “Ъ-Weekend”: «Первая за много лет в российском кино эротическая драма. Фильм был в конкурсе “Кинотавра”, где получил диплом жюри, вызвал почти скандальную реакцию зрителей, а также успел снискать репутацию манифеста женской чувственности».

Подробнее о фильме — в интервью режиссера “Ъ-Weekend” «Никто не снимает секс ради секса»

Дитя погоды (Tenki no ko, 2019)

Дитя погоды

Режиссер: Макото Синкай
Жанр: аниме / Япония / 114 мин.
В прокате: с 31 октября

Кинокритик Алексей Васильев: «Показывая Токио, Синкай выбирает самые растиражированные локации вроде перекрестка Сибуя, пропускающего одномоментно 3 тыс. пешеходов (в новом фильме он тоже будет), но раскрывает в них то, что почитается высшим смыслом в японском искусстве: моно-но аварэ — печальное очарование вещей. Он задействует драматичную атмосферу (небывалый снегопад, игра теней в предзакатный час или, как в новом фильме, затяжной ливень) и изобретает неожиданные ракурсы».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Солнце по вызову»

Француз (2019)

Француз

Режиссер: Андрей Смирнов
В ролях: Антон Риваль, Александр Балуев, Евгения Образцова
Жанр: драма / Россия / 128 мин.
В прокате: с 31 октября

Кинокритик Андрей Плахов: «Все фильмы Андрея Смирнова исследуют травмы разных советских эпох — революции и Гражданской войны, подавления крестьянских мятежей, Великой Отечественной и брежневского застоя. На сей раз режиссер обратился к самому светлому времени — оттепели, однако и оно чрезвычайно травматично. Затаились, чуть отодвинулись в тень, но никуда не исчезли инквизиторы-гэбэшники, добровольные стукачи, номенклатурные монстры. То же самое случилось во время перестройки: уж Смирнов, возглавлявший в ту пору Союз кинематографистов, знает это, как никто. То, что зима политических репрессий всегда готова вернуться, не есть ли это вечная российская планида? Горечь, разлитая в фильме, сильна, но столь же сильно стремление к другой исторической перспективе. Мы цепляемся за свое прошлое, хотим сохранить его нетронутым не только с тем хорошим, что в нем было, но и со всеми грехами и преступлениями. Говорим, что можем повторить. Наверняка можем. Но не должны».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Неглобальное потепление»

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