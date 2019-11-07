Краснодар вошел в ТОП-5 самых читающих в такси городов России

Жители кубанской столицы предпочитают при поездке в такси не только слушать музыку, смотреть в окно и общаться с водителем, но и читать книги. К такому выводу пришли аналитики сервиса заказа такси «Ситимобил» совместно с агентством ResearchMe, опросившие более 8,6 тыс. пассажиров такси.

Всего 22% опрошенных пассажиров такси предпочитают в поездке читать книги, слушать подкасты или аудиокниги. Больше всего таких клиентов в Москве (31%), также в пятерку самых читающих пассажиров входят Краснодар, Воронеж, Тула и Санкт-Петербург. Уточняется, что книголюбы успевают за одну поездку прочитать более 10 страниц книги.

В Краснодаре также живут самые активные пользователями социальных сетей. 45% пассажиров во время поездок в такси уходят в виртуальный мир общения. Чаще всего жители столицы Кубани заказывает автомобиль, когда куда-то опаздывает. Еще 39% клиентов ездят на такси в гости.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, сервис такси «Ситимобил» начал работать в Краснодаре 29 октября. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве. Столица Кубани стала первым городом на Юге России, куда вышел «Ситимобил». Всего же такси работает в девяти городах-миллионерах и 31-м городе России.

Дмитрий Михеенко