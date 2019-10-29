Сегодня, 29 октября, в Краснодаре начал работать сервис такси «Ситимобил». Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве. Столица Кубани стала первым городом на Юге России, куда вышел «Ситимобил». Всего же такси работает в девяти городах-миллионерах и 31-м городе России.

По данным исследования Ситимобил и аналитического агентства ResearchMe, почти половина жителей Краснодара прибегает к услугам такси несколько раз в месяц, а пятая часть – несколько раз в неделю. Отмечается, что 50% опрошенных краснодарцев пользуются такси, чтобы избежать опоздания или сократить время задержки. 39% респондентов заказывают автомобиль для поездок в гости, а 32% жителей кубанской столицы прибегают к услугам такси сервисов, когда не могут воспользоваться личным автомобилем.

В Краснодаре будут доступны два вида тарифов сервиса – «Эконом» и «Комфорт», со временем тарифная линейка будет расширена. Заказать такси можно через приложение и по телефону. Стоимость услуги по тарифу «Эконом» начинается от 49 рублей. К сервису в Краснодаре в настоящий момент подключено более 800 зарегистрированных водителей.

«Ситимобил» основан в 2007 году. В апреле 2018 года об инвестициях в проект объявили Mail.Ru Group и МегаФон. К октябрю 2018 года после вливания инвестиций «Ситимобил» показал 2,4 млн поездок в Москве за месяц. В декабре 2018 года эта цифра приблизилась к отметке в 4 млн поездок. В июле 2019 года к инвестициям в проект присоединился Сбербанк. Совместно с Mail.ru Group банк инвестирует в создание совместного предприятия на базе агрегатора такси «Ситимобил» и сервиса доставки еды Delivery Club.

Дмитрий Михеенко