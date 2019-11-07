Спикера парламента Чечни Даудова избрали главой регионального отделения «Единой России»

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба правительства республики. За его кандидатуру проголосовали все 168 делегатов конференции. С 25 октября он был и.о. главы регионального отделения партии. Ранее эту должность занимал экс-премьер Чечни, советник президента России Абубукар Эдельгериев.

Напомним, в октябре лидер «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал губернаторов, которые выдвигаются в главы региональных отделений партии. По его мнению, пост главы регионального партийного отделения будет добавлять авторитета губернаторам. При этом утрата доверия со стороны однопартийцев должна означать утрату доверия россиян и нести «не только партийные» последствия.

Как Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» больше лично общаться с людьми — в материале “Ъ” «"Иначе мы понимаем, чем это кончится"».