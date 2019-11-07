В Ростовской области сбившего юношу экс-полицейского заключили под стражу

Бывшему полицейскому, сбившему 22-летнего Руслана Попова в Аксайском районе Ростовской области, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

На допросе подозреваемый рассказал, что 2 ноября 2019 года около 23:30 выехал из Азова в Ростов на автомобиле «Мерседес-Бенц». Во время движения он почувствовал удар, остановил автомобиль и увидел лежащего без сознания мужчину. Он собирался отвезти пострадавшего в больницу и перенес его на заднее сидение машины Но в пути водитель понял, что тот скончался. Испугавшись, он отвез тело потерпевшего в лесопосадку и оставил там.

«В ходе расследования уголовного дела версия подозреваемого об обстоятельствах произошедшего будет тщательно проверена В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской, автотехнической, трассологической, молекулярно-генетической экспертиз», — говорится в сообщении.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, тело Руслана Попова найдено в лесопосадке в Азовском районе, недалеко от хутора Зеленый. Следователи подтвердили версию родственников, согласно которой причиной гибели молодого человека стало ДТП. Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ ( нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Руслана Попова сбил сотрудник МО МВД России «Азовский». Он не уведомил руководство и уехал в служебную командировку. После установления обстоятельств ДТП, полицейский был экстренно отозван в город Азов. По результатам служебной проверки его уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Подробнее о происшествии читайте в материале “Ъ-Юг” «По следу крови»

Дарья Голякова