Пропавшего в Азовском районе юношу насмерть сбил сотрудник полиции

В лесопосадке в Азовском районе Ростовской области, вблизи хутора Зеленый нашли тело 22-летнего юноши, сообщает пресс-служба СУ СК РФ. Как сообщил “Ъ-Юг” источник в правоохранительных органах, речь идет о Руслане Попове. Он пропал вечером 2 ноября. Тогда же на трассе «Ростов-Азов» в направлении Ростова были обнаружены его кроссовки, пятна крови, осколки стекла, часть бампера автомобиля и следы волочения.

Сотрудники полиции, проверяя информацию об исчезновении молодого человека, установили, что юношу сбил сотрудник полиции Азова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Водитель скрылся с места ДТП, не уведомил руководство о происшествии и уехал в служебную командировку.

«После установления обстоятельств ДТП полицейский был экстренно отозван в город Азов.По данному факту была назначена служебная проверка, по результатам которой полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам»,— говорится в сообщении.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.4 ст. 264 УК РФ).

Дарья Голякова