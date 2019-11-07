Вторую концессию на 755 млн рублей по объектам теплоснабжения заключили в Ижевске

В Ижевске заключили второе концессионное соглашение с ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС) в отношении городских объектов теплоснабжения. Срок действия договора — с 2020 по 2032 год, общий объем капитальных вложений УКС — 755 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках соглашения планируется реконструкция 43 км теплосетей и модернизация 18 котельных. Это позволит уменьшить износ сетей и снизить потери энергии на 36% в год — с 18 до 12 тыс. гкалл. По итогам проведенных мероприятий средний возраст сетей сократится с 24 до 8 лет.

Отметим, что первое концессионное соглашение по объектам теплосетевого хозяйства Ижевска было подписано в декабре 2016 года со сроком действия до 31 декабря 2032 года. Этот договор предусматривает финансирование реконструкции более 295 км сетей в объеме не менее 500 млн руб. ежегодно.