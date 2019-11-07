В Таганроге замначальника роты ППС уволили после жалоб подчиненных на поборы

В Таганроге уволен замначальника роты ППС Юрий Черешенко, которого анонимно обвинили в поборах с сотрудников полиции. Начальнику роты ППС Игорю Соколову, который также упоминается в анонимной жалобе, выразили неполное служебное соответствие занимаемой должности. Об этом „Ъ-Юг“ сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее в паблике «Омбудсмен полиции» соцсети «ВКонтакте» появился пост о том, что в Таганроге руководство полиции вымогает с подчиненных деньги. «Руководство ежемесячно собирает с сотрудников деньги якобы на канцтовары, собираются определенные суммы во время сдачи зачетов сотрудниками, а также для приема различных комиссий. В подразделениях отсутствуют уборщицы, поэтому туалеты заставляют мыть либо нанимать за свой счет уборщицу сотрудников полиции»,— сказано в сообщении. Также отмечается, что полицейские города могут получить повышение только за взятки.

Следственный отдел по Таганрогу СУ СК РФ по Ростовской области начал после этого сообщения доследственную проверку.

Кристина Федичкина