В домах Ижевска заменят 39 лифтов в рамках программы субсидирования

В многоквартирных домах Ижевска заменят 39 лифтов в рамках программы субсидирования. Об этом сообщает пресс-служба минстроя Удмуртии со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Сурнина.

Господин Сурнин отметил, что на замену лифтов выделены средства из республиканского и муниципального бюджетов. Это позволит снизить нагрузку на 20% для жителей многоквартирных домов. Республиканский бюджет возместит 14% от расходной суммы подрядчику, муницпиальный — 6%. В ходе заявочной компании минстроя Удмуртии, документы на получение субсидии подали пять организаций, которые заключили договоры за замену 39 лифтов с управляющими компаниями и ТСЖ.

Напомним, что согласно законодательству, к 15 февраля 2020 года в Удмуртии необходимо заменить 2,43 тыс. лифтов. Это связано с тем, что их срок эксплуатации достиг 25 лет. Ранее сообщалось, что из бюджета республики выделят 20 млн руб. на компенсацию работ по замене лифтов в многоквартирных домах. По мере востребованности эту сумму могут увеличить до 35 млн руб.