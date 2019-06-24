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Удмуртия выделит 20 млн рублей на компенсацию работ по замене лифтов

Удмуртия выделит 20 млн руб. из республиканского бюджета на компенсацию работ по замене лифтов в многоквартирных домах. Соответствующее решение приняли депутаты в рамках очередной сессии госсовета региона. Министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин отметил, что это неокончательная сумма. По мере востребованности планируется увеличить ее до 35 млн руб.

Напомним, что согласно законодательству, к 15 февраля 2020 года в Удмуртии необходимо заменить 2,43 тыс. лифтов. Это связано с тем, что их срок эксплуатации достиг 25 лет. Одно из условий предоставления господдержки — наличие 30% средств на счете дома от стоимости работ по замене лифтов.

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