Госдолгу определили параметры снижения

Размер государственного долга Удмуртии к 2023 году должен составить не более 67% от собственных доходов бюджета республики. Правительство республики утвердило долговую политику на ближайшие три года. В проекте бюджета верхний предел госдолга на 1 января 2023 года определен на уровне 41,03 млрд руб., т.е. в ближайшие три года обязательства региона планируется снизить на 5 млрд руб. Эксперты считают достижимой эту задачу при сохранении роста собственных доходов региона и эффективном управлении расходами.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов подписал распоряжение об утверждении долговой политики на 2020-2022 годы. В документе отмечается, что на 1 января 2021 года размер госдолга республики должен быть не более 82% от доходов бюджета Удмуртии без учета безвозмездных поступлений, на 1 января 2022 года - не более 74%, на 1 января 2023 года — не более 67%. При этом доля коммерческих кредитов и государственных ценных бумаг в госдолге не должна превышать 50%.

Согласно опубликованному проекту бюджета на 2020-2022 годы, верхний предел госдолга на 1 января 2023 года планируется на уровне 41,03 млрд руб., т.е. за три года республика намерена погасить кредиты на 5 млрд руб.

В документе также говорится, что рост госдолга региона был остановлен в 2017 году впервые с 2009 года. В 2018 году его размер был снижен почти на 2 млрд руб. По данным минфина республики на 1 октября 2019 года он составил 46,56 млрд руб. До конца года планируется его сокращение еще на 0,52 млрд. Таким образом, сумма долга должна составить 82% от объемов доходов бюджета Удмуртии без учета безвозмездных поступлений. За счет работы с банками удалось снизить процентные ставки по кредитам до 7,66% годовых, что позволило сократить расходы на их обслуживание. В 2018 году она составила 1 млрд, в 2019 году — 300 млн руб. Также минфин Удмуртии активно пользуется краткосрочными займами у Федерального казначейства по ставке 0,1%.

Председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам Юрий Тюрин отмечает, что сейчас перед правительством стоит задача по соблюдению соглашения с Минфином РФ, по которым были предоставлены бюджетные кредиты. В нем прописана необходимость повышения объемов собственных доходов региона, а также постепенного снижения госдолга и его коммерческой составляющей. «Я думаю, что мы будем дальше двигаться по этому плану, но усердствовать с сокращением госдолга не стоит, у бюджета республики нет таких возможностей. Кроме того, идет работа по дальнейшей реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, чтобы снизить нагрузку на бюджет»,— рассказал господин Тюрин.

Директор представителя «Финам» в Ижевске Сергей Казанцев считает, что обозначенные правительством республики цели по снижению госдолга выглядит достижимой «при грамотном управлении, эффективном расходовании бюджетных средств, увеличении доходной части бюджета и, главное, создании благоприятного бизнес-климата в республике с целью привлечения долгосрочных инвестиций». При этом он отмечает, что государственная программа субсидирования регионов предполагает выдачу льготных займов по сверхнизким ставкам (сейчас это 0,1% годовых) только субъектам федерации с низким соотношением госдолга к доходам, и именно поэтому снижение долговой нагрузки на региональные бюджеты является столь важной задачей для местных властей. «Для достижения поставленных целей региональным властям приходится более тщательно подходить к вопросу расходования средств, собираемости налогов, а главное, привлечению инвестиций. Очевидно, что улучшение дел в экономике региона в целом в конечном итоге должно привести и к снижению долговой нагрузки. Однако, во-первых, это процесс не быстрый, во-вторых, зачастую улучшение финансовых показателей деятельности того или иного субъекта федерации достигается в том числе и за счет ускоренного кредитования местного бюджета коммерческими банками»,— говорит господин Казанцев.

По его словам, именно поэтому в планах и бюджетах многих регионов доля коммерческих кредитов сохраняется на достаточно высоком уровне. При том, что общий объем госдолга субъекты федерации стараются любой ценой снизить. В целом по России по данным на 1 сентября отношение госдолга к сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 22,5%, в сравнении с этим показателем цифры в Удмуртии достаточно высокие, однако региону далеко от Хакасии с соотношением 100,9%, Костромской области (101,3%) и Мордовии (205,9%), заключил эксперт.

Михаил Красильников