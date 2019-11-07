В Татарстане 8 ноября похолодает до 2 градусов мороза

Синоптики в Татарстане предупреждают о резком похолодании. В частности, 8 ноября в республике температура воздуха будет колебаться от -2° до +3°, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Также, по прогнозам синоптиков, днем в Татарстане ожидаются дождь и мокрый снег. Будет дуть северо-западный ветер с переходом на северо-восточный умеренный, ночью местами сильный порывами до 15-20 м/с. На отдельных участках дорог республики возможна гололедица.

Напомним, что накануне в Казани был побит температурный рекорд. Столбики термометров показывали свыше +12°С.

"Ъ-Казань"