В Казани вновь побит температурный рекорд

В Казани 6 ноября был побит очередной температурный рекорд. Как сообщает Гидрометцентр, накануне температура воздуха на метеостанции «Казань» составляла +12,1°С, на метеостанции «Казань-Сокол» — +12,2°С. Предыдущий абсолютный максимум температуры в этот день был зафиксирован в 2013 году. Тогда столбики термометров показывали +11,8°С.

Таким образом в Казани за последние десять дней были побиты три температурных рекорда. 27 октября температура воздуха составляла свыше +12°С, а предыдущий абсолютный максимум в этот день был зафиксирован в 1905 году. 28 октября столбики термометров показывали более 14,0°С. В этот день в Казани был побит температурный рекорд 1949 года.

Ранее завкафедрой метеорологии, климатологии и экологииатмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев заявил, что на этой неделе в Казани ожидается потепление до 12°С.

"Ъ-Казань"