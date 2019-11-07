Новороссийский региональный оператор по уборке мусора ответил на претензии ГК «Мехуборка»

Гендиректор ООО «Мехуборка-Юг» Полина Палий опровергла информацию о том, что предприятие входит в состав группы компаний «Мехуборка» (Москва) и пояснила, что организация является самостоятельным юридическим лицом, зарегистрированным в декабре 2016 года в Крымске. «Целью создания компании в рамках всероссийской реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами было участие в конкурсном отборе регионального оператора и организация деятельности последнего на определенной территории Краснодарского края», - сказала гендиректор компании.

В ООО также пояснили, что по результатам конкурсного отбора статус регионального оператора по обращению с ТКО по Новороссийской зоне деятельности присвоен ООО «Мехуборка-Юг» в ноябре 2018 года, тогда же было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Госпожа Палий рассказала, что с ноября 2017 года по сентябрь 2018 года одним из учредителей ООО «Мехуборка-Юг» действительно являлось московское ООО «Мехуборка Групп», однако предприятие вышло из состава участников на основании собственного заявления в августе 2018 года, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Также Полина Палий не отрицает, что между компаниями действительно был подписан лицензионный договор о предоставлении права использования знака обслуживания, принадлежащего ООО «УК Мехуборка». Данный договор подлежал обязательной госрегистрации в Роспатенте, однако зарегистрирован он не был, а значит, право перехода считается несостоявшимся. «Более того, поскольку ООО «УК Мехуборка» не передало ООО «Мехуборка-Юг» комбинированный знак обслуживания, то ООО «Мехуборка-Юг» не могло и нигде не использовало знак обслуживания ООО «УК Мехуборка»,- сообщила гендиректор компании.

К настоящему времени между компаниями подписано дополнительное соглашение о расторжении лицензионного договора и урегулированы все взаимные претензии друг к другу. Во избежание возникновения подобных спорных ситуаций в будущем, ООО «Мехуборка-Юг» в скором времени проведет ребрендинг компании и изменит свое юридическое наименование.

Как сообщили в компании, в состав учредителей ООО «Мехуборка-Юг» вошли серьезные стратегические партнеры, имеющие многолетний опыт работы в отрасли по обращению с коммунальными отходами, в том числе и на территории Краснодарского Края. Была принята стратегия развития на 2020 - 2021 годы, которая включает в себя покупку современной техники, замену контейнерного парка, организацию раздельного сбора вторичного сырья, строительство сортировочных комплексов, организацию современного клиентского сервиса.

Деятельность ООО «Мехуборка -Юг» в статусе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами начнется с 1 января 2020 года.

Михаил