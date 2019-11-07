Новый детский сад в ЖК «Юнтолово» откроется в декабре

В Приморском районе Петербурга готовится к открытию новый детский сад. Социальный объект общей площадью более 3 тыс. кв. м, расположенный по адресу: Юнтоловский проспект, 45, к.4, стр.1, должен быть введен в эксплуатацию в декабре, сообщили в районной администрации.

Детский сад в ЖК «Юнтолово» является одним из 11 объектов социальной инфраструктуры, которые город выкупает у инвесторов в Приморском районе в 2019 году за счет средств федерального бюджета. В новом детсаду будут открыты шесть групп для детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном до конца этого года пообещали ввести в эксплуатацию 44 детских сада. При этом с января город выкупил у застройщиков 42 соцобъекта.