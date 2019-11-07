Осужденные за взятку главный пристав Геленджика и его зам были уволены в 2016 году

В УФССП по Краснодарскому краю прокомментировали обвинительный приговор для бывшего начальника отдела судебных приставов Геленджика и его заместителя. В ведомстве сообщили, что фигуранты уголовного дела были уволены со службы еще в 20166 году, когда и было совершено преступление.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, накануне Геленджикский суд признал виновными экс-начальника и экс-заместителя городского отдела судебных приставов УФССП по Краснодарскому краю в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Бывший руководитель исполнительного ведомства в городе-курорте Всеволод Лосев приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, его заместитель – Павел Кулаков – к семи годам строгого режима. За 400 тыс. руб. осужденные обещали должнику перед банком предоставить отсрочку передачи имущества на оценку для его реализации. После получения взятки, скрываясь от оперативников на своем автомобиле, господин Лосев сбросил с капота человека, пытавшегося его остановить.

Василий Хитрых