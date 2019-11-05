Начальник отдела судебных приставов в Геленджике и его зам осуждены за взятку

Геленджикский суд признал виновными начальника и заместителя городского отдела судебных приставов УФССП по Краснодарскому краю в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Бывший руководитель исполнительного ведомства в городе-курорте Всеволод Лосев приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его заместитель – Павел Кулаков – к семи годам строгого режима.

Как сообщили в Краснодарском краевом суде, еще в 2016 году в Геленджикский отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании в пользу банка суммы задолженности по кредитному договору заемщика, а также его залогового имущества. Всеволод Лосев и Павел Кулаков за 400 тыс. руб. пообещали должнику предоставить отсрочку передачи имущества на оценку на максимально возможный срок. Деньги от клиента банка получил лично Кулаков, после чего был задержан оперативниками.

Передача денег Всеволоду Лосеву проходила под контролем правоохранителей. После получения нужной суммы, начальник отдела судебных приставов, увидев оперативников, попытался скрыться на своем автомобиле, при этом сбросил с капота человека, пытавшегося его остановить.

Помомо реальных сроков лишения свободы, городской суд Геленджика запретил Павлу Кулакову занимать должности на государственной службе сроком на пять лет и назначил ему штраф в размере 2 млн руб. Всеволоду Лосеву также на протяжении пяти лет нельзя будет занимать должности на госслужбе, а штраф в пользу государства составляет 4 млн руб. Также бывший начальник городского ведомства признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ), за что приговорен к штрафу в размере 50 тыс. руб. в доход государства.

Дмитрий Михеенко