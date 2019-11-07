Продажа горэлектросети может снизить расходы мэрии Воронежа на 450 млн рублей в год

Реализация по конкурсу активов АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС) может позволить властям Воронежа ежегодно экономить на обслуживании погашенных кредитов до 450 млн руб. Об этом рассказал на пресс-конференции мэр Вадим Кстенин. Напомним, 5 ноября стало известно, что акции АО «ВГЭС» (управляет примерно 70% электросетевых активов облцентра) приобретает тамбовское АО «Санаторий "Энергетик"», дочерняя структура госкомпании «Россети». Она до конца года должна будет заплатить мэрии 1,53 млрд руб.

«У нас после вывода из банкротства воронежского водоканала, а затем передачи в концессию его имущества и активов МКП «Воронежтеплосеть», остались многолетние долги. Около 1 млрд руб., которые никуда не делись, а плавно перетекали с одного предприятия на другое,- пояснил господин Кстенин.— При этом в водоканал концессионер («Росводоканал»,— “Ъ-Черноземье”) направил уже 2,6 млрд руб. и еще 4 млрд руб. планирует инвестировать. Сроки вложения этих средств совершенно не равны срокам их возврата. «Теплосеть» ежегодно привозила убытка в бюджет до 450 млн руб. Она обслуживала кредиты, которые на нее перешли от водоканала, и ничего не вкладывалось в инфраструктуру предприятия. Сейчас «Квадра» управляет этим имуществом и собирается направить в него 4 млрд руб. В этом году – уже инвестировано около 450 млн руб.».

Градоначальник напомнил, что после передачи в концессию «Квадре» большей части активов МКП, на балансе «Теплосети» остался ряд объектов, а также к ней перешли несколько котельных, которые были в аренде у ушедшей с рынка компании — «Газпромтеплоэнерго». «Сейчас мы их сами успешно эксплуатируем. Но на предприятии оставался коммерческий кредит в 1 млрд руб., который мы заместили бюджетным от области. Так от бремени процентов мы избавились. Но теперь надо отдать долг облправительству»,— пояснил господин Кстенин. Еще порядка 290 млн руб., по его словам, сама «Теплосеть» была должна ВГЭС, которая фактически субсидировала в определенный период муниципальное предприятие. «Оставшиеся практически 300 млн руб. мы направим в рамках софинансирования на различные инвестпрограммы, которые реализуются на территории Воронежа и частично оплачиваются из регионального и федерального бюджетов. Главное, что мы получаем экономию для бюджета города в сумму около 450 млн руб. Эти средства мы теперь можем направить на развития общественных пространств, участие в других программах»,— резюмировал градоначальник.

Подробнее о продаже имущества воронежской горэлектросети — в материале ''Ъ-Черноземье'' «ВГЭС прописали санаторный режим».

Мария Старикова, Андрей Цветков