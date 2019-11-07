Трех фигурантов «московского дела» обвинили в групповом нападении на росгвардейца

Трех участников акции протеста 27 июля — Максима Мартинцова, Александра Мыльникова и Егора Лесных — обвинили в нападении на сотрудника представителя власти группой лиц, сообщили ТАСС в Мещанском районном суде. Их дело будет рассматриваться совместно. По версии следствия, они повалили на землю сотрудника Росгвардии и били его ногами.

Все трое обвиняются по ч. 1 ст. 318 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). Теперь их обвиняют в нападении группой лиц, ранее такое обстоятельство не указывалось. Уголовное дело поступило в суд, дата рассмотрения еще не назначена.

«С точки зрения следствия, умысел у всех троих был един, поэтому дело выделили в одно производство. Всем уже предъявили обвинение в окончательной редакции, ждем начала рассмотрения процесса»,— сказала адвокат господина Мыльникова Татьяна Тятова.

Напомним, Егор Лесных и Максим Мартинцов находятся в СИЗО, а Александр Мыльников — под домашним арестом. Им предъявили обвинение 15 октября.

Подробнее об обвинении пяти новых участников акций протестов — в материале “Ъ FM”.