Коммунисты предложили отменить запрет на проведение митингов на Большой Покровской

Конституционный суд РФ запретил региональным властям отказывать гражданам в проведении публичных акций по причине близости места мероприятия к зданиям госвласти, создания помех транспорту или затруднения доступа к социальным учреждениям. Такое постановление опубликовано на сайте КС.

В связи с этим нижегородское региональное отделение КПРФ направило в областное законодательное собрание проект изменений в закон Нижегородской области «О публичных мероприятиях …». Коммунисты предлагают исключить из перечня мест, где запрещено проведение публичных акций, улицу Большую Покровскую, а также здания, которые занимают образовательные и медицинские организации, организации связи, подразделения пожарной охраны, культовые здания и места, предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний. Как сообщает НРО КПРФ, региональный парламент рассмотрит законопроект на заседании в ноябре.

Напомним, улицу Большую Покровскую включили в перечень мест, где запрещены митинги и другие акции, осенью 2017 года. Такое решение мотивировали тем, что это центральная улица и, фактически, туристическое место.

Ранее с инициативой об отмене запрета выступала объединившаяся в коалицию нижегородская оппозиция. Летом 2018 года активисты начали сбор подписей под законопроектом, чтобы внести его в парламент как гражданскую инициативу. Однако продолжения история тогда не получила.

Анастасия Еремина