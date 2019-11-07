Бортников: террористы используют гуманитарные коридоры для заброски диверсантов

Диверсионно-террористические группы используют гуманитарные коридоры для входа в нужные им страны, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. По его данным, минимум 2 тыс. жен и детей боевиков из числа российских граждан находятся на территории Ближнего Востока или уехали оттуда.

«Одним из каналов заброски диверсионно-террористических групп на территории стран—объектов устремлений международного терроризма стали гуманитарные коридоры, по которым из зон вооруженных конфликтов в страны исхода возвращаются члены семей боевиков — их жены и дети»,— сказал господин Бортников (цитата по «Интерфаксу»). Он считает, что через коридоры нередко проходят носители религиозно-экстремистской идеологии. По мнению директора ФСБ, они могут рассматриваться в качестве террористов-смертников, пропагандистов или вербовщиков.

Господин Бортников рассказал, что «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Афганистане хочет создать плацдарм для боевиков из числа граждан Центральной Азии. «Их цель — создание плацдарма для экспансии на пространство СНГ, активом которой должны стать боевики из числа граждан центральноазиатских республик, имеющих опыт ведения военных действий в составе международных террористических организаций»,— сказал он на заседании.

Из-за возможного полного разгрома в Сирии и Ираке террористы уходят за пределы Ближнего Востока, создают зоны нестабильности в Азии и Африке и создают спящие ячейки на территории Европы, добавил Александр Бортников.

Директор ФСБ рассказал, что в 2019 году спецслужбы России, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана пресекли работу 13 террористических ячеек. Задержаны 138 боевиков. Совместно с КГБ Белоруссии пресекли канал незаконной поставки оружия. Изъяли 40 единиц оружия и 9 тыс. боеприпасов.

Напомним, вчера, 6 ноября, боевики ИГ атаковали таджикско-узбекскую границу. Погибли два силовика.

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